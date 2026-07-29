Ausblick: Lloyds TSB Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Lloyds TSB Group wird am 30.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen, dass Lloyds TSB Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,131 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Lloyds TSB Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 6,86 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 9,57 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,544 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,370 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 28,07 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 86,39 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at