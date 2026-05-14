LM Funding America Aktie
WKN DE: A403PB / ISIN: US5020745031
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14.05.2026 07:01:06
Ausblick: LM Funding America gewährt Anlegern Blick in die Bücher
LM Funding America stellt am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst schätzt, dass LM Funding America im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,050 USD je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll LM Funding America in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,39 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 2,1 Millionen USD im Vergleich zu 2,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,900 USD, wohingegen im Vorjahr noch -3,280 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 8,8 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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