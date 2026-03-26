Ausblick: LM Funding America stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

LM Funding America wird am 27.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,350 USD. Dies würde einen Gewinn von 59,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem LM Funding America -0,860 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll LM Funding America mit einem Umsatz von insgesamt 2,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 40,70 Prozent gesteigert.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -1,710 USD, gegenüber -5,020 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 9,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 11,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at