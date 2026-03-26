LM Funding America Aktie
WKN DE: A403PB / ISIN: US5020745031
|
26.03.2026 07:01:06
Ausblick: LM Funding America stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
LM Funding America wird am 27.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,350 USD. Dies würde einen Gewinn von 59,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem LM Funding America -0,860 USD je Aktie vermeldete.
Das vergangene Quartal soll LM Funding America mit einem Umsatz von insgesamt 2,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 40,70 Prozent gesteigert.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -1,710 USD, gegenüber -5,020 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 9,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 11,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LM Funding America Inc Registered Shs
|
26.03.26
|Ausblick: LM Funding America stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
13.11.25
|Ausblick: LM Funding America zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu LM Funding America Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|LM Funding America Inc Registered Shs
|0,32
|0,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.