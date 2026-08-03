Ausblick: loanDepot A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

loanDepot A lädt am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,001 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 19,78 Prozent auf 339,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte loanDepot A noch 283,4 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,067 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,300 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 1,33 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,17 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at