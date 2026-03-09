loanDepo a Aktie

loanDepo a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A143LM / ISIN: US53946R1068

09.03.2026 07:01:06

Ausblick: loanDepot A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

loanDepot A wird am 10.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,020 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll loanDepot A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,27 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 335,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 249,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,174 USD, gegenüber -0,530 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 1,22 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,05 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

loanDepot Inc (A) 1,47 -2,65% loanDepot Inc (A)

