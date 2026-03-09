loanDepo a Aktie
WKN DE: A143LM / ISIN: US53946R1068
|
09.03.2026 07:01:06
Ausblick: loanDepot A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
loanDepot A wird am 10.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,020 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll loanDepot A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,27 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 335,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 249,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,174 USD, gegenüber -0,530 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 1,22 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,05 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu loanDepot Inc (A)
|
07:01
|Ausblick: loanDepot A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: loanDepot A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu loanDepot Inc (A)
Aktien in diesem Artikel
|loanDepot Inc (A)
|1,47
|-2,65%