Ausblick: loanDepot A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

loanDepot A präsentiert in der am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,040 USD. Das entspräche einem Gewinn von 63,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,110 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll loanDepot A nach den Prognosen von 3 Analysten 311,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 24,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 250,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,108 USD, gegenüber -0,300 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 1,41 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,17 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at