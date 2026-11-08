loanDepo a Aktie
WKN DE: A143LM / ISIN: US53946R1068
|
08.11.2026 07:01:06
Ausblick: loanDepot A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
loanDepot A wird am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass loanDepot A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,020 USD vermelden wird. Im Vorjahr lag das EPS mit -0,020 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 6,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 320,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 302,0 Millionen USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,243 USD je Aktie, gegenüber -0,300 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,23 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu loanDepot Inc (A)
|
07:01
|Ausblick: loanDepot A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.08.26
|Ausblick: loanDepot A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu loanDepot Inc (A)
Aktien in diesem Artikel
|loanDepot Inc (A)
|0,55
|0,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.