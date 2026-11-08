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WKN DE: A143LM / ISIN: US53946R1068

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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: loanDepot A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

loanDepot A wird am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass loanDepot A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,020 USD vermelden wird. Im Vorjahr lag das EPS mit -0,020 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 6,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 320,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 302,0 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,243 USD je Aktie, gegenüber -0,300 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,23 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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