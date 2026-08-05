Loar Holdings Aktie
WKN DE: A40A34 / ISIN: US53947R1059
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Loar legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Loar stellt am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,311 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,170 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Loar im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 162,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 32,23 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,30 USD, gegenüber 0,750 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 653,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 496,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Loar Holdings Inc Registered Shs
|
05.08.26
|Ausblick: Loar legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Loar veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Loar öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Loar stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Loar Holdings Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Loar Holdings Inc Registered Shs
|70,87
|-2,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.