Ausblick: Loar legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Loar stellt am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,311 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Loar im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 162,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 32,23 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,30 USD, gegenüber 0,750 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 653,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 496,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at