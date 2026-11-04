Ausblick: Loar zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Loar wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,329 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Loar noch ein Gewinn pro Aktie von 0,290 USD in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 34,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 126,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Loar für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 170,0 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,37 USD im Vergleich zu 0,750 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 671,8 Millionen USD, gegenüber 496,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net