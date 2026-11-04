Loar Holdings Aktie
WKN DE: A40A34 / ISIN: US53947R1059
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Loar zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Loar wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,329 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Loar noch ein Gewinn pro Aktie von 0,290 USD in den Büchern gestanden.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 34,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 126,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Loar für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 170,0 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,37 USD im Vergleich zu 0,750 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 671,8 Millionen USD, gegenüber 496,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Loar Holdings Inc Registered Shs
|
04.11.26
|Ausblick: Loar zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Loar zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Loar legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Loar veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Loar öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Loar Holdings Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Loar Holdings Inc Registered Shs
|69,72
|1,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise sinken weiter: ATX etwas tiefer erwartet -- DAX könnte neue Rekorde anpeilen -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer - Kräftige Verluste in Südkorea
Am heimischen Aktienmarkt dürfte es zum Start leicht abwärts gehen. Beim DAX sind sogar neue Rekorde in Reichweite. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich, mehrheitlich dominieren aber die Verluste.