Ausblick: Loblaw Companies gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Loblaw Companies präsentiert am 30.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,648 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,600 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 15,07 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,67 Milliarden CAD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,56 CAD, gegenüber 2,24 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 65,54 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 63,90 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at