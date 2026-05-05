Loblaw Companies LtdShs Aktie

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WKN: 853286 / ISIN: CA5394811015

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Loblaw Companies legt Quartalsergebnis vor

Loblaw Companies wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,516 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 22,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Loblaw Companies 0,420 CAD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 14,57 Milliarden CAD aus – eine Steigerung von 3,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Loblaw Companies einen Umsatz von 14,14 Milliarden CAD eingefahren.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,59 CAD je Aktie, gegenüber 2,24 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 65,76 Milliarden CAD fest. Im Vorjahr waren noch 63,90 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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