Ausblick: Loblaw Companies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Loblaw Companies wird am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Loblaw Companies im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,660 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,380 CAD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 16,77 Milliarden CAD – ein Plus von 12,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Loblaw Companies 14,95 Milliarden CAD erwirtschaften konnte.

9 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,42 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 1,76 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 64,95 Milliarden CAD, gegenüber 61,01 Milliarden CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

