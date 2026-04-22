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WKN: 894648 / ISIN: US5398301094

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: Lockheed Martin präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lockheed Martin präsentiert am 23.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

20 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 6,74 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 7,42 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 7,28 USD je Aktie erzielt worden waren.

Lockheed Martin soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,22 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 19 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 29,99 USD, gegenüber 21,49 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 22 Analysten durchschnittlich 79,22 Milliarden USD im Vergleich zu 75,05 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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