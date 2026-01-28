Lockheed Martin Aktie

Lockheed Martin für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 894648 / ISIN: US5398301094

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Lockheed Martin stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Lockheed Martin lädt am 29.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

20 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 5,81 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,22 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Lockheed Martin in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,63 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 19,86 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 18,62 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 21 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 21,62 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 22,31 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 20 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 74,59 Milliarden USD, gegenüber 71,04 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.

Analysen zu Lockheed Martin Corp.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Lockheed Martin Corp.

