Lockheed Martin Aktie
WKN: 894648 / ISIN: US5398301094
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22.07.2026 07:01:06
Ausblick: Lockheed Martin stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Lockheed Martin äußert sich am 23.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,19 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 18 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,52 Prozent auf 19,34 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Lockheed Martin noch 18,16 Milliarden USD umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 19 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 29,88 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 21,49 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich auf 79,17 Milliarden USD, gegenüber 75,05 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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