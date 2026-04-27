Ausblick: Logistea Registered A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Logistea Registered A veröffentlicht am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,307 SEK je Aktie gegenüber 0,320 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 20,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 297,8 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 248,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,12 SEK, gegenüber 1,58 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,25 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,08 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at