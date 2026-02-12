Logistea AB Registered a Aktie
WKN DE: A3C8CM / ISIN: SE0017131329
|
12.02.2026 07:01:06
Ausblick: Logistea Registered A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Logistea Registered A wird am 13.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,313 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,320 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 287,1 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 15,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 248,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,02 SEK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,960 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,09 Milliarden SEK, gegenüber 713,0 Millionen SEK im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
