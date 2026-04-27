Ausblick: Logistea Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Logistea Registered B wird am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,307 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Logistea Registered B einen Gewinn von 0,320 SEK je Aktie eingefahren.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 297,8 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 20,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 248,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,12 SEK je Aktie, gegenüber 1,58 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,25 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 1,08 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at