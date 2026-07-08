Ausblick: Logistea Registered B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Logistea Registered B wird am 09.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,367 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,480 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Logistea Registered B im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 322,6 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 263,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 22,66 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,15 SEK im Vergleich zu 1,58 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 1,28 Milliarden SEK, gegenüber 1,08 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at