Logistea AB Registered b Aktie
WKN DE: A3C8CU / ISIN: SE0017131337
|
08.07.2026 07:01:06
Ausblick: Logistea Registered B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Logistea Registered B wird am 09.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,367 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,480 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Logistea Registered B im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 322,6 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 263,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 22,66 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,15 SEK im Vergleich zu 1,58 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 1,28 Milliarden SEK, gegenüber 1,08 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Logistea AB Registered Shs -B-
|
08.07.26
|Ausblick: Logistea Registered B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
24.06.26
|Erste Schätzungen: Logistea Registered B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Logistea Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Logistea Registered B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.02.26
|Ausblick: Logistea Registered B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: Logistea Registered B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Logistea AB Registered Shs -B-
Aktien in diesem Artikel
|Logistea AB Registered Shs -B-
|13,70
|-5,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.