Ausblick: Logistea Registered B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Logistea Registered B präsentiert am 13.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,313 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Logistea Registered B 0,320 SEK je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Logistea Registered B in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,78 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 287,1 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 248,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,02 SEK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,960 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 1,09 Milliarden SEK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 713,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

