Ausblick: Logistic Properties of the Americas Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Logistic Properties of the Americas Registered wird am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,040 USD gegenüber -0,040 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Logistic Properties of the Americas Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,96 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 14,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 11,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,013 USD je Aktie, gegenüber 0,330 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 53,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 50,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at