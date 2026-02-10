Ausblick: Logistri Fastighets Registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Logistri Fastighets Registered B wird am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Logistri Fastighets Registered B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,200 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,100 SEK je Aktie gewesen.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 36,36 Prozent auf 49,5 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 0,900 SEK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,980 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 182,0 Millionen SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 135,1 Millionen SEK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at