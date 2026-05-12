Logistri Fastighets AB Registered b Aktie
WKN DE: A41BQQ / ISIN: SE0025197627
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Logistri Fastighets Registered B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Logistri Fastighets Registered B öffnet am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,210 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 53,33 Prozent verringert. Damals waren 0,450 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Logistri Fastighets Registered B in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,75 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 51,5 Millionen SEK im Vergleich zu 40,6 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,940 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 1,73 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 215,5 Millionen SEK, gegenüber 183,8 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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