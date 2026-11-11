Ausblick: Logistri Fastighets Registered B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Logistri Fastighets Registered B wird am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,210 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Logistri Fastighets Registered B einen Gewinn von 0,480 SEK je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Logistri Fastighets Registered B nach den Prognosen von 2 Analysten 54,0 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 15,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 46,8 Millionen SEK umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,795 SEK, während im vorherigen Jahr noch 1,73 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 215,5 Millionen SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 183,8 Millionen SEK waren.

Redaktion Finanzen.net