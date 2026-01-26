Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Bilanz steht ins Haus
|
26.01.2026 07:24:00
Ausblick: Logitech vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Logitech veröffentlicht am 27.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,76 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,16 CHF je Aktie vermeldet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 10 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,41 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,18 Milliarden CHF erzielt wurde.
Die Schätzungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,36 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,66 CHF einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 4,81 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 4,04 Milliarden CHF erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
