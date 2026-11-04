Loma Negra Cia Industria Argentina Aktie

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WKN DE: A2H5T5 / ISIN: US54150E1047

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Loma Negra Cia Industria Argentina präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Loma Negra Cia Industria Argentina wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,049 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 22,30 Prozent auf 122,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 157,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,524 USD, gegenüber 0,160 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 622,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 681,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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