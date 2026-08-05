Loma Negra Cia Industria Argentina Aktie

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WKN DE: A2H5T5 / ISIN: US54150E1047

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Loma Negra Cia Industria Argentina verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Loma Negra Cia Industria Argentina stellt am 06.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,106 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 28,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 151,9 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Loma Negra Cia Industria Argentina für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 108,4 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,604 USD, gegenüber 0,160 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 670,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 681,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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