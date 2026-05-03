Loma Negra Cia Industria Argentina Aktie
WKN DE: A2H5T5 / ISIN: US54150E1047
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03.05.2026 07:01:06
Ausblick: Loma Negra Cia Industria Argentina zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Loma Negra Cia Industria Argentina stellt am 04.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,053 USD. Das entspräche einer Verringerung von 68,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,170 USD erwirtschaftet wurden.
2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 119,8 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 22,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 154,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,420 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,160 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 604,2 Millionen USD aus im Gegensatz zu 681,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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