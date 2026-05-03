Ausblick: Loma Negra Cia Industria Argentina zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Loma Negra Cia Industria Argentina stellt am 04.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,053 USD. Das entspräche einer Verringerung von 68,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,170 USD erwirtschaftet wurden.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 119,8 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 22,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 154,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,420 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,160 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 604,2 Millionen USD aus im Gegensatz zu 681,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at