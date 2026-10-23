Loncin Motor Aktie
WKN DE: A111B7 / ISIN: CNE100001JP2
|
23.10.2026 07:01:06
Ausblick: Loncin Motor gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Loncin Motor wird am 24.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,301 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 25,42 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,240 CNY je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 16,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 5,61 Milliarden CNY gegenüber 4,80 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,01 CNY, gegenüber 0,800 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 21,52 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,79 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Loncin Motor Co Ltd (A)
|
23.10.26
|Ausblick: Loncin Motor gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
09.10.26
|Erste Schätzungen: Loncin Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
24.04.26
|Ausblick: Loncin Motor öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Loncin Motor Co Ltd (A)
Aktien in diesem Artikel
|Loncin Motor Co Ltd (A)
|14,84
|-0,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.