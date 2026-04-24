Ausblick: Loncin Motor öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Loncin Motor präsentiert am 25.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,296 CNY je Aktie gegenüber 0,250 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Loncin Motor soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,56 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,11 CNY, gegenüber 0,800 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 23,30 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 18,79 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at