Loncin Motor Aktie
WKN DE: A111B7 / ISIN: CNE100001JP2
|
24.04.2026 07:01:06
Ausblick: Loncin Motor öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Loncin Motor präsentiert am 25.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,296 CNY je Aktie gegenüber 0,250 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Loncin Motor soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,56 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,11 CNY, gegenüber 0,800 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 23,30 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 18,79 Milliarden CNY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Loncin Motor Co Ltd (A)
|
07:01
|Ausblick: Loncin Motor öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
17.04.26
|Ausblick: Loncin Motor legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
03.04.26
|Erste Schätzungen: Loncin Motor stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Loncin Motor Co Ltd (A)
Aktien in diesem Artikel
|Loncin Motor Co Ltd (A)
|15,95
|0,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Gute Laune bei Tech-Aktien -- ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die Wall Street zeigt sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.