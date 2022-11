Ausblick: Longeveron A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Longeveron A präsentiert in der am 14.11.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,220 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,250 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Longeveron A nach der Prognose von 1 Analyst 0,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 13,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,843 USD aus. Im Vorjahr waren -0,900 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 1,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at