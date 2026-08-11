Ausblick: Longeveron mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Longeveron lädt am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,175 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,330 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,12 Prozent auf 0,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,640 USD im Vergleich zu -1,290 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 1,5 Millionen USD, gegenüber 1,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at