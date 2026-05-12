Longeveron Aktie
WKN DE: A408R7 / ISIN: US54303L2034
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Longeveron präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Longeveron wird am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,193 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 0,4 Millionen USD aus – eine Minderung von 7,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Longeveron einen Umsatz von 0,4 Millionen USD eingefahren.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,703 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,290 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 0,9 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 1,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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