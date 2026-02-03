Ausblick: Loomis legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Loomis stellt am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 6,86 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,47 Prozent erhöht. Damals waren 5,89 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,68 Milliarden SEK aus – eine Minderung von 3,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Loomis einen Umsatz von 7,92 Milliarden SEK eingefahren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 31,44 SEK im Vergleich zu 23,51 SEK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 30,39 Milliarden SEK, gegenüber 29,86 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at