Ausblick: Loomis Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Loomis Registered präsentiert in der am 28.10.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,21 SEK. Im Vorjahresquartal waren 3,95 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 26,45 Prozent auf 6,49 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Loomis Registered noch 5,14 Milliarden SEK umgesetzt.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 23,48 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 14,74 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 24,84 Milliarden SEK, gegenüber 19,72 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

