Ausblick: Loomis stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Loomis lädt am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,20 SEK gegenüber 6,92 SEK im Vorjahresquartal.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,45 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Loomis für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,64 Milliarden SEK aus.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 34,11 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 23,51 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 30,46 Milliarden SEK, gegenüber 29,86 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at