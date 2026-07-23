Ausblick: Loomis stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Loomis präsentiert in der am 24.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 8,62 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Loomis 7,01 SEK je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Loomis nach den Prognosen von 5 Analysten 7,79 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,33 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 36,83 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 23,29 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 31,27 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 29,83 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at