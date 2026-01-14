Loop Industries Aktie
WKN DE: A2DX71 / ISIN: US5435181046
|
14.01.2026 07:01:06
Ausblick: Loop Industries legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Loop Industries lädt am 14.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,060 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Loop Industries noch -0,250 USD je Aktie verloren.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 1460,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 0,8 Millionen USD gegenüber 0,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,270 USD, gegenüber -0,320 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,9 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
