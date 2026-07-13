Ausblick: Loop Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Loop Industries lässt sich am 14.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Loop Industries die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,050 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 116,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Loop Industries für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 0,5 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,195 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,260 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,2 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 0,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at