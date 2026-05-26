Loop Industries Aktie
WKN DE: A2DX71 / ISIN: US5435181046
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26.05.2026 07:01:06
Ausblick: Loop Industries verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Loop Industries wird am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,070 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.
2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 0,8 Millionen USD gegenüber 10,8 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 92,78 Prozent.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,265 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,320 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,1 Millionen USD, gegenüber 10,9 Millionen USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
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