Ausblick: LOTTE CHEMICAL gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

LOTTE CHEMICAL lässt sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird LOTTE CHEMICAL die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -2772,176 KRW je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 89,06 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -25335,000 KRW je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll LOTTE CHEMICAL nach den Prognosen von 16 Analysten 5.097,41 Milliarden KRW umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.896,06 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -22778,950 KRW im Vergleich zu -40565,000 KRW im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 18.878,82 Milliarden KRW, gegenüber 20.430,38 Milliarden KRW im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at