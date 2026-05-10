LOTTE CHEMICAL CORPORATION Aktie
WKN: 955972 / ISIN: KR7011170008
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: LOTTE CHEMICAL zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
LOTTE CHEMICAL äußert sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass LOTTE CHEMICAL im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -11371,857 KRW je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -4525,000 KRW je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll LOTTE CHEMICAL in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,33 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 4.836,60 Milliarden KRW im Vergleich zu 4.901,76 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -17290,542 KRW aus. Im Vorjahr waren -48311,000 KRW je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 20.211,12 Milliarden KRW, nachdem im Vorjahr 18.483,01 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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