WKN DE: A0ESP2 / ISIN: KR7023530009

05.02.2026 07:01:06

Ausblick: LOTTE SHOPPING informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

LOTTE SHOPPING wird am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass LOTTE SHOPPING für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 11339,63 KRW vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -34676,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3.563,12 Milliarden KRW – ein Plus von 2,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LOTTE SHOPPING 3.477,11 Milliarden KRW erwirtschaften konnte.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4414,86 KRW im Vergleich zu -34674,000 KRW im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 13.785,56 Milliarden KRW, gegenüber vorherig erwirtschafteten 13.986,58 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at

