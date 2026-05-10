LOTTE SHOPPING Aktie
WKN DE: A0ESP2 / ISIN: KR7023530009
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: LOTTE SHOPPING öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
LOTTE SHOPPING wird am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 1921,67 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 573,00 KRW je Aktie vermeldet.
7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.456,77 Milliarden KRW. Dementsprechend gehen die Experten bei LOTTE SHOPPING für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3.561,96 Milliarden KRW aus.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 10708,25 KRW je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1824,00 KRW je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 14.094,63 Milliarden KRW, gegenüber 13.738,35 Milliarden KRW im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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