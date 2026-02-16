Louisiana-Pacific Aktie
WKN: 861032 / ISIN: US5463471053
|
16.02.2026 07:01:10
Ausblick: Louisiana-Pacific verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Louisiana-Pacific wird am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,015 USD gegenüber 0,890 USD im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten eine Verringerung von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 588,0 Millionen USD gegenüber 681,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
11 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,60 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 5,89 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,73 Milliarden USD, gegenüber 2,94 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Louisiana-Pacific Corp.
|
07:01
|Ausblick: Louisiana-Pacific verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.02.26
|Erste Schätzungen: Louisiana-Pacific verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Louisiana-Pacific gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Louisiana-Pacific stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Louisiana-Pacific Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Louisiana-Pacific Corp.
|78,54
|-0,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.