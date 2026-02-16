Louisiana-Pacific Aktie

Louisiana-Pacific für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861032 / ISIN: US5463471053

16.02.2026 07:01:10

Ausblick: Louisiana-Pacific verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Louisiana-Pacific wird am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,015 USD gegenüber 0,890 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten eine Verringerung von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 588,0 Millionen USD gegenüber 681,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

11 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,60 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 5,89 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,73 Milliarden USD, gegenüber 2,94 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Louisiana-Pacific Corp. 78,54 -0,25% Louisiana-Pacific Corp.

