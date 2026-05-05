Ausblick: Louisiana-Pacific vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Louisiana-Pacific präsentiert am 06.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,142 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Louisiana-Pacific 1,30 USD je Aktie eingenommen.

10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 21,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 724,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 570,0 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,53 USD je Aktie, gegenüber 2,08 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 2,66 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,71 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at