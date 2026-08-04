Ausblick: Louisiana-Pacific veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Louisiana-Pacific lädt am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,572 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,770 USD je Aktie erzielt worden.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 667,3 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 11,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 755,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,73 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,08 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,53 Milliarden USD, gegenüber 2,71 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at