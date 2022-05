Ausblick: Lowell Farms gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Lowell Farms lässt sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Lowell Farms die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,140 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Lowell Farms soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,275 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,270 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 68,6 Millionen USD, gegenüber 53,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

