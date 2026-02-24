Ausblick: Lowes Companies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lowes Companies wird sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 29 Analysten von einem Gewinn von 1,94 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,99 USD je Aktie erzielt worden.

25 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 20,34 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 9,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 18,55 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 30 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 12,25 USD, gegenüber 12,23 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 29 Analysten durchschnittlich 86,05 Milliarden USD im Vergleich zu 83,67 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

