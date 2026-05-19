Ausblick: Lowes Companies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lowes Companies wird am 20.05.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

29 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,97 USD aus. Im letzten Jahr hatte Lowes Companies einen Gewinn von 2,92 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 25 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,78 Prozent auf 22,98 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,93 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 32 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 12,58 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 11,85 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 30 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 93,24 Milliarden USD, gegenüber 86,29 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at